30-01-2017, Martin Nuver & Patrick Wind 112Gr.

Gewonde bij woningbrand in de stad (Video)

Groningen - Aan de Pelsterstraat in de binnenstad van Groningen is maandagmorgen omstreeks 06.00 uur brand uitgebroken in een bovenwoning.

De brandweer heeft één persoon uit het pand gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook het mobiel medische team was ter plaatse. Rond 06.30 uur had de brandweer het vuur geblust en kon het sein 'brand meester' worden gegeven. Oogtv beelden