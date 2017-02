Boven een winkel aan de Pelsterstraat zou er brand zijn in een appartement op de bovenste verdieping. Volgens afspraken die gelden bij branden in de oude binnenstad van Groningen rukte beide posten uit met een tankautospuit en ging ook de hoogwerker van de Sontweg ter plaatse.

Bij aankomst bleek de brand nog niet uitslaand te zijn, wel waren er vlammen te zien op de bovenste etage. Ook werd het duidelijk dat de bewoner van het appartement nog in zijn woning was. Door snel optreden van de aanvalsploeg kon deze persoon uit de woning worden gehaald. Hij werd daarna opgevangen in de ambulance. Na een eerste behandeling is de man met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De ruiten van het appartement waren nog heel, daardoor is de brand waarschijnlijk door zuurstofgebrek gesmoord. We konden deze met weinig water blussen. Daarna hebben we alle ruimtes geventileerd.

De schade aan het appartement is groot. Op de onderliggende etages en in de winkel lijkt de schade minimaal. Salvage is ter plaatse geroepen om voor de afhandeling te zorgen. Naar verwachting kunnen de bewoners van de onderliggende twee appartementen vandaag al weer terug naar hun woning. Nader politieonderzoek gaat uitmaken wat de oorzaak van de brand is geweest.