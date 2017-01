30-01-2017, ingezonden

Vernielingen op Grunopark Harkstede

Harkstede - Vandalisme op camping Grunopark. In enkele caravans hebben de vandalen zelfs hun behoefte gedaan en in een caravan zijn zelf hamburgers gebakken door de vernielers.

De politie is bij de caravans geweest en is er sporenonderzoek gedaan. De afgelopen weken zijn er meerdere bezittingen kapot gemaakt op zaterdag nachten. Hoogstwaarschijnlijk(vermoedens) worden deze baldadigheden gepleegd door jeugd uit Harkstede of Groningen.

Hopende dat door deze verslaggeving mensen dingen opvalt of herkennen b.v. de hals sjaal. De bewoners zijn de vernielingen spuugzat. Weet u meer bel dan de politie via 09008844.