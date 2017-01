30-01-2017, politie.nl

Pinner met gestolen pas in Opsporing Verzocht

Musselkanaal - Het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag 31 januari aandacht aan de pinner die pint met een gestolen pas. De pas werd buitgemaakt na een woningoverval in Musselkanaal.

Op 22 september 2016 werd een 76-jarige man uit Musselkanaal door twee mannen overvallen in zijn woning aan het Open Einde. Ze bedreigden hem en doorzochten de woning. Hierbij werd de pinpas buitgemaakt. Ze gingen er vandoor in de auto van het slachtoffer. De auto werd enige tijd later aangetroffen in Amsterdam. De auto is inmiddels weer in het bezit van de 76-jarige.