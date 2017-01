31-01-2017, Mark Heikens 112Gr.

Vrachtwagen met kippen belandt boven sloot (Video)

Siddeburen - Dinsdagmorgen tegen half acht is er aan de Oudeweg in Siddeburen een vrachtwagen met kippen deels in de sloot terecht gekomen.

De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd, net zoals alle kippen die in de vrachtwagen zaten. De chauffeur was op weg naar de weegbrug bij Vertisol. Hoe de vrachtwagen in de sloot is terecht gekomen, is niet bekend. Met behulp van een berger en een hijskraan is de vrachtwagen uit de sloot gehaald.