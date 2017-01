31-01-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Ongeval op A7 bij Marum

Marum - Dinsdagmorgen om 4.23 uur werd de brandweer van Marum opgeroepen voor een VKO op de A7 bij Marum. Ter hoogte van hmp. 175.1 L was de bestuurder van een personenauto door onduidelijk reden achterop een vrachtwagen geladen met balen stro gereden.

Omdat het om een beknelling zou gaan, werd de brandweer geallarmeerd. Toen ze bij het ongeval ter plaatse waren, bleek de bestuurder al naast zijn wagen te staan. Hij was inmiddels ook al onderzocht door ambulancepersoneel, maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet noodzakelijk.

De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De vrachtwagen werd aan de achterzijde beschadigd, een van de achterlichten was eraf gereden. Ook een gedeelte van de carosserie van de vrachtwagen bleek door de klap ontzet te zijn. De zwaar beschadigde Mercedes is later afgesleept door berger Collewijn. Of de vrachtwagen op eigen kracht weer verder kon, gezien de schade, is niet bekend.