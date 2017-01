31-01-2017, redactie

Gasontbranding door storing bij ESD-SIC

Farmsum - Aan de Kloosterlaan in Farmsum heeft dinsdagmiddag om 15:00 uur bij ESD-SIC een gasontbranding plaats gevonden door een storing.

Getuigen zagen meters hoge vlammen en veel rookontwikkeling. Op het bedrijf had een storing plaats gevonden in het systeem. Door de storing ontvlamde een gasbel en scheurde de folie open. Hierdoor ontstonden de vlammen en kwam de rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar was vrij.

Volgens een medewerker van het bedrijf komt dit vaker voor dat er een storing plaats vind in één van de gasblazers. Op een afstand lijkt het op een ernstig incident, maar in werkelijkheid was alles onder controle. Er raakte niemand gewond en nadat het gas was verbrand, was het vuur uit en geen enkel gevaar voor de omgeving of personeel. Ook werd de (bedrijfs)brandweer verder niet ingezet.