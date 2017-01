31-01-2017, Joey Lameris 112Gr.

Verwarde man gooit met stoelen

Groningen - Dinsdagmiddag is op de Hereweg een verwarde bewoner aangehouden in een pand omdat hij dronken met van alles aan het gooien was. Hij gooide met stoelen door het raam heen.

Meerdere eenheden kwamen ter plaatse. Nadfat de man in de boeien was geslagen ging hij voor verhoor naar het politiebureau.