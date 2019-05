09-05-2019, 112Groningen

11 jaar terug kwamen drie brandweermannen om het leven

Eelde - Precies 11 jaar geleden vandaag vond er in De Punt een groot drama plaats. Bij een brand op een scheepswerf kwamen toen drie brandweermannen van het korps Eelde om het leven.

Honderden brandweervoertuigen kwamen destijds naar Eelde bij de uitvaarten om dat bij te wonen. Totaal waren er 2000 belangstellenden.

Anne Kregel, Raymon Soyer en Egbert Ubels kwamen om het leven die dag.

Nu is het 11 jaar geleden, voor velen weer een moment om bij stil te staan. Een gedenksteen ligt bij De Punt. Veel lopen er vandaag even bij langs. Ook wij staan er even bij stil vandaag.

Zie ook