01-02-2017, Politie tweet

Tips na uitzending Opsporing Verzocht

Musselkanaal - De politie kreeg dinsdagavond tot nu toe 28 tips over de overval op een 75-jarige man uit Musselkanaal.

Een man werd op 22 september in zijn woning aan het Open Einde overvallen door twee mannen. Een van hen pinde later met de gestolen pas van de man. Dit was te zien in Opsporing Verzocht.

