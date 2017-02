01-02-2017, 112Groningen.nl divers

Zeer grote brand aan de Industrieweg in Hoogezand

Hoogezand - Aan de Industrieweg in Hoogezand woedt momenteel een zeer grote brand in een loods.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is momenteel nog onbekend. Wegens de grote rookontwikkeling is er een NL Alert uitgegeven. Er is inmiddels opgeschaald naar Grip 1. Tv Noord Dvhn