Vanwege het grote risico dat de felle brand zou overslaan naar naastgelegen bedrijfspanden, onder andere een garagebedrijf, werd er snel opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. In totaal hebben vijf blusvoertuigen en twee hoogwerkers meegeholpen bij de brandbestrijding. Dankzij de snelle inzet is de brand beperkt gebleven tot de loods en hebben omliggende panden wat schade door hittestraling. Rond half twee werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De blusploeg van Hoogezand is nog tot laat in de middag bezig geweest met nablussen.

Ten behoeve van de coördinatie van alle hulpdiensten werd er opgeschaald naar GRIP 1. Meer informatie over de opschalingsprocedure vindt u hier

Bij de brand kwam een flinke hoeveelheid rook vrij. Deze rook trok over het industriegebied en een woonwijk en ook de A7 had wat overlast van de rook. Vanwege deze overlast werd er door de meldkamer een NL Alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Er werden verschillende meetploegen ingezet om in de gaten te houden hoe de rook zich verspreidde. Het NL Alert kon na twee uur weer worden ingetrokken omdat de overlast tot het minimum beperkt was.

De dakbedekking van de loods bevatte asbest. Deze heeft zich in de omgeving van de loods verspreid. De omgeving waar de asbestdeeltjes zich heeft verspreid is afgezet. Het zal door een specialistisch bedrijf worden opgeruimd. Heeft u vragen over asbest en wat u moet doen als u denkt dat u in aanraking bent gekomen met asbest? Dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden.