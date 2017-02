01-02-2017, Patrick Wind 112Gr.

Kat verstopt zich in buis bij Sappemeer

Sappemeer - De brandweer van Zuidbroek werd omstreeks 13:45 uur opgeroepen voor een dier in nood aan de Buitenlust in Sappemeer.

Ter plaatse bleek het te gaan om een kat in een soort rioleringsbuis. De kat zat niet klem. Men kon de kat zien maar kon er net niet bij. De brandweer heeft in overleg met de eigenaren de kat eerst laten zitten. De eigenaren hebben een kooi en wat eten neergelegd om zo de kat naar buiten te lokken.