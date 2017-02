01-02-2017, Patrick Wind 112Gr. & Raymond Bos

Rookmelder zorgt voor consternatie aan Kwinkenplein

Groningen - Een piepende rookmelder heeft woensdagavond voor enige consternatie gezorgd in en rondom het Kwinkenplein in de binnenstad.

Uit onderzoek bleek echter dat er niets aan de hand was. De melding van de brand kwam rond 21.55 uur op de meldkamer binnen. “In een studiowoning werd het geluid van een piepende rookmelder gehoord waarna het alarmnummer is gebeld”, vertelt woordvoerder Matthijs Noordhoff van de brandweer. “Omdat het om een pand in de binnenstad ging zijn we uitgerukt met twee bluswagens en een hoogwerker.”

Na aankomst zijn brandweerlieden direct op onderzoek uitgegaan. Een correspondent van 112groningen.nl meldde dat uit voorzorg verschillende buurtbewoners hun huizen moesten verlaten. “Wij konden echter al snel constateren dat er niets aan de hand was. Eerder in de avond is er in de desbetreffende woning gekookt, en daar heeft de rookmelder flinke tijd later op gereageerd.

Dus ik weet niet wat ze gekookt hebben, maar van brand is in ieder geval geen sprake.” De brandweerlieden hebben geholpen bij het resetten van de melder en zijn inmiddels teruggekeerd naar de kazerne.

Bron tekst: Oogtv