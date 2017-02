02-02-2017, Roderick Spijk 112Gr. & Johan Wildboer

Vrachtwagen met duizenden blikjes bier in sloot op N999 (2x Video)

Startenhuizen - Op de N999 ter hoogte van Startenhuizen is donderdagmorgen een vrachtwagen in de sloot terecht gekomen. Er zaten duizenden blikjes bier in de vrachtwagen van een bekend biermerk.

Berger Poort zal de vrachtwagen uit de sloot halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeluk. Rond 15:30 uur was de weg weer vrij. Tv Noord