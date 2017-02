02-02-2017, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Auto's botsen op Boerakkerweg

Boerakker - Bij een aanrijding zijn vanavond twee auto's zwaar beschadigd geraakt.

Op de Boerakkerweg in Boerakker zijn vanavond de bestuurder van een Jaguar en een Renault met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de Jaguar wilde linksafslaan de A7 op. Hij had zijn aandacht bij een vrachtwagen die vanaf de afrit kwam. Hierdoor zag hij niet dat vanuit tegenovergestelde richting een andere auto naderde. De auto's botsen vervolgens frontaal op elkaar. Een van de betrokkenen is onderzocht door ambulance personeel, en is later voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer ondervond de nodige hinder van het ongeval, en werd beurtelings langs de plaats van het ongeval gedirigeerd. De VOA en politie maakten rapport op van de aanrijding. Berger Collewijn heeft de zwaar beschadigde auto's afgesleept.