03-02-2017, Dirk Beekhuis en Kevin Smid

Schoorsteenbrand aan de Klapsterweg in Woldendorp

Woldendorp - Aan de Klapsterweg in Woldendorp heeft donderdagavond een brand gewoed in een schoorsteen.

Bij aankomst van blusgroep Woldendorp en Delfzijl bleek er achtergebleven vuil in de schoorsteenpijp te was gaan smeulen/branden. De brandweer heeft de schoorsteen geveegd en keerde daarna terug naar de kazerne.