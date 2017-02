03-02-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Busbrand blijkt vastgelopen remmen

Groningen - De brandweer van Groningen werd vrijdagmorgen rond 08:00 opgeroepen voor een busbrand aan het Koerspad nabij sportpark Kardinge.

Ter plaatse bleek het te gaan om de busbaan richting het centrum. Een bus met passagiers reed over de busbaan toen men er kwam dat er iets mis was. Een passagier rook in Bedum al een kleine brandlucht. De chauffeur liet iedereen uit de bus.

De passagiers gingen over naar een andere bus. De brandweer kwam met twee wagens. De brandweer controleerde de boel en kwam tot de conclusie dat het vastgelopen remmen waren. Er vielen geen gewonden. Een service bus was al snel ter plaatse.