03-02-2017, Politie.nl

Wielrenner van fiets getrokken

Haren - Een 66-jarige wielrenner uit Groningen is donderdagmiddag op de Rijksstraatweg in Haren gewond geraakt.

De man werd vermoedelijk expres van zijn fiets getrokken door een andere fietser. Het 66-jarige slachtoffer liep daardoor letsel op aan zijn heup, hoofd en schouder. De man is afgelopen nacht nog geopereerd in het ziekenhuis. De 66-jarige wielrenner was bezig om iemand in te halen. Van achteren hoorde hij een man roepen dat hij aan de kant moest gaan.

De wielrenner kon dat achter niet. Plotseling werd de 66-jarige bij zijn rugtas vastgepakt en van zijn fiets getrokken. Het slachtoffer kwam ten val en raakte daardoor gewond. Met een ambulance werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. De fietser die de wielrenner van zijn fiets trok is doorgereden. De politie is inmiddels een onderzoek gestart. Getuigen worden dan ook gevraagd om zich te melden. U kunt daarvoor contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.