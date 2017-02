Tijdens de aanhouding en de daaropvolgende controle in de inbrengwinkel van de man, troffen agenten tien gestolen fietsen aan.

Onderzoek

De politie kreeg de laatste tijd meldingen dat aangevers hun gestolen fiets hadden aangetroffen bij een inbrengwinkel in de binnenstad van Groningen. Hierop hebben twee wijkagenten een onderzoek ingesteld naar deze winkel. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er sprake was van heling. De verdachte werd daarop aangehouden. Tijdens de aanhouding zijn tien fietsen in beslag genomen waarvan er zeven gesignaleerd stonden als gestolen. De overige drie fietsen waren dusdanig bewerkt dat er geen serienummer terug te vinden was. Bij het onderzoek kon de eigenaar geen inkoopadministratie overleggen. Deze administratie moet door een tweedehandswinkel worden bijgehouden. De verdachte is op donderdag 26 januari in opdracht van de Officier van Justitie weer in vrijheid gesteld.

Belang van aangifte doen

Bent u slachtoffer van fietsendiefstal dan is het altijd raadzaam om aangifte te doen. Het doorgeven van een serienummer is daarbij gewenst. Dit unieke nummer wordt ingevoerd in de database van de website www.stopheling.nl. Door de registratie via deze website wordt het voor de steler moeilijker om gestolen goederen door te verkopen en wordt de criminaliteit terug gedrongen.

Waarom een Digitaal Opkoper Register?

Volgens de wet moeten opkopers van tweedehands goederen hun ingekochte spullen registreren. Om het opkopers makkelijker te maken is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Opkopers zijn verplicht om zich aan te sluiten bij dit register. Hieronder vallen goudopkopers/juweliers, telefoonwinkels, pandjeshuizen, fietshandelaren en opkopers van metalen. Een handelaar in tweedehands goederen kan zich – ongewild – schuldig maken aan een misdrijf indien hij of zij gestolen goederen inkoopt. Daarom is het registreren van gegevens heel belangrijk. Het systeem checkt automatisch via een database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is gaat hiervan een melding naar de politie, die daarop actie kan ondernemen. Doordat steeds meer opkopers zich registeren in het digitaal Opkopersregister (DOR) wordt stopheling.nl steeds vollediger.

Zelf controleren of u met een gestolen goed te maken heeft?