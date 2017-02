03-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Auto en vrachtwagen botsen in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Bij een ongeval tussen een auto en een vrachtwagen is één persoon naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de kruising tussen de Stelmaker en de Gedempte Vleddermond. Door een nog onbekende oorzaak kwamen de vrachtwagen en auto met elkaar in botsing. De auto is hierij op zijn kant naast een sloot terechtgekomen. Ook een elektriciteitskast is beschadigd geraakt en zal gerepareerd moeten worden.

De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. De vrachtwagenchauffeur kon zijn weg vervolgen.

