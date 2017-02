04-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Schuur van boerderij in Kolham deels ingestort (Video)

Kolham - De schuur van een boerderij aan de Hoofdweg in Kolham is vrijdag voor een deel ingestort.

Op het moment van instorten was er niemand in het pand aanwezig. De bewoners van het pand zijn door het ingeschakelde Centrum Veilig Wonen (CVW) tijdelijk ondergebracht in een vakantiewoning. Of de schuur als gevolg van aardbevingschade of gebrekkig onderhoud is ingestort is niet bekend.