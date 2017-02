05-02-2017, Politie.nl

Man(47) met vuurwapen aangehouden

Scheemda - Op Oude Rijksweg werd in de nacht van zaterdag 4 februari op zondag 5 februari een 47-jarige man uit de gemeente Oldambt aangehouden. Hij wordt verdacht van verboden wapenbezit.

Een politieagent hoorde in zijn vrije tijd schoten bij een carpoolplaats in Scheemda. Hij waarschuwde zijn dienstdoende collega’s. Ook gaf hij het kenteken door van een auto die heel langzaam wegreed vanaf de carpoolplaats. Meerdere politie eenheden reden naar Scheemda.

Daar zagen ze de auto heel langzaam rijden op de Oude Rijksweg in Scheemda. De Meldkamer in Drachten meldde aan de agenten dat de tenaamgestelde van de auto bekend stond met een eerder strafbaar feit waarbij een vuurwapen betrokken was. Omdat er dit keer ook sprake was van mogelijk vuurwapenbezit hanteerden agenten de uitpraatprocedure.