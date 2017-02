De drie mannen werden aangehouden nadat er een vechtpartij bij een café aan de Wijkstraat in Appingedam was ontstaan.

De politie kreeg zaterdagnacht rond 02:30 uur de melding dat er een vechtpartij gaande was en gingen met meerdere eenheden naar de Wijkstraat. Daar was nog een grote groep mensen buiten de kroeg aanwezig. Twee personen, een 21-jarige en 18-jarige man uit Appingedam bleken mishandeld te zijn. Zij hadden beiden letsel in het gezicht. Ook was er een ruit van het café vernield.

Uit verklaringen bleek het 24-jarige lid van motorclub Satudarah betrokken te zijn geweest bij de mishandeling. De verdachte werd hierop door agenten aangehouden. Hij verzette zich hevig. De 20-jarige verdachte probeerde agenten bij die aanhouding te trappen. Hij werd hierop ook aangehouden. Het Satudarah lid en de 20-jarige werden met pepperspray onder controle gebracht. De andere 24-jarige bemoeide zich ermee en werd hierop ook aangehouden.

De verdachten zitten vast en worden gehoord. Er wordt nader onderzoek gedaan naar wat er zich precies heeft afgespeeld. De aanleiding van de vechtpartij is nog niet duidelijk. De politie sluit meerdere aanhoudingen en aangiftes niet uit.