05-02-2017, Michael Huising 112Gr.

Twee gewonden bij ongeval in Veendam

Veendam - Op het Lloydsplein vlak voor de Geert Veenhuizenbrug is zondagmorgen een auto over de kop gelagen. Het voertuig begon te glijden en na een stuur correctie vloog het voertuig via een schrikblok over de kop.