05-02-2017, Sander Graafhuis, 112Haren.nl

Rijksstraatweg tijdelijk afgesloten na gaslek

Glimmen - Een gedeelte van de Rijksstraatweg van Haren naar Glimmen is zondagmiddag tijdelijk afgesloten vanwege een gaslek bij een woning.

Omstreeks kwart over een werden de hulpdiensten opgeroepen, de bewoner van de desbetreffende woning rook een gaslucht en waarschuwde hierop meteen de brandweer. Ter plaatse heeft men bij de woning en langs het fietspad verschillende metingen verricht.

Enexis is gearriveerd om het lek te dichten. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend.