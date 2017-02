05-02-2017, Arjan Benninks

Containerbrand in Hoogkerk

Hoogkerk - Bij de Industriestraat in Hoogkerk was zondagavond een forse containerbrand.

Brandweer Vinkhuizen heeft de brand snel geblust met schuim en water. Vermoedelijk zitten jeugdige vandalen achter de brand, de politie onderzoekt dit.