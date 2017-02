06-02-2017, Politie.nl

Drietal verdacht van poging inbraak

Uithuizen - De politie heeft zondagnacht op de N46 bij Uithuizen drie mannen aangehouden. Het drietal uit Roemenië wordt verdacht van een poging inbraak aan de Talmaweg in Uithuizen.

Berg ladders op

Bij de poging inbraak werd gebruik gemaakt van een ladder. De ladder was niet afkomstig van de gedupeerde. Waar deze vandaan komt is niet bekend. De politie waarschuwt mensen om spullen waar inbrekers gebruik van kunnen maken altijd goed op te bergen. Zet ladders daarom altijd vast of berg deze op in een schuur. Ook adviseert de politie om andere goederen als vuilniscontainers niet tegen gevels te plaatsen. Inbrekers maken regelmatig gebruik van dit soort spullen om op daken te klimmen.

De bewoner waarschuwde de politie toen hij hoorde dat een ladder tegen zijn gevel werd geplaatst en voetstappen hoorde. Toen hij polshoogte nam waren de verdachten verdwenen. Gewaarschuwde agenten zagen vlak daarna een auto met buitenlands kenteken rijden op de N46 en konden deze in verband brengen met de poging inbraak in Uithuizen. De auto waarin het trio zat was niet verzekerd en had geen geldige tenaamstelling. Het drietal is in het verleden vaker aangehouden voor inbraken.