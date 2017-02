Een vroegtijdige melding door het bedrijf en een snelle opschaling van de brandweer konden erger voorkomen; de brand was snel onder controle.

Inzet



Om 10 voor 6 werden de eenheden van de dichtstbijzijnde kazernes in 2e Exloërmond (Drenthe) en Stadskanaal gealarmeerd voor een industriebrand bij kunststoffenverwerker Polytech. Bij aankomst bleek de brand aan de binnenzijde van het gebouw uitslaand en was er sprake van veel rookontwikkeling in de grote bedrijfshal. De als eerste gearriveerde collega’s uit Drenthe hebben daarop direct opgeschaald naar grote brand en kregen ook assistentie van Ter Apel en een hoogwerker uit Stadskanaal.

Na ca. een half uur waren de vlammen gedoofd en werd afgeschaald; de eerste voertuigen konden daarop retour kazerne. Kort daarop werd het sein brand meester gegeven.

Oorzaak



De brand is ontstaan in een machine, geplaatst in een aparte ruimte in de bedrijfshal. Het vuur kon overslaan naar een naastgelegen ruimte en vulde tegelijkertijd de bedrijfshal met veel rook.

Door adequaat ingrijpen en goede informatievoorziening door het bedrijf kon er snel gehandeld worden. De brandweer heeft de brand efficiënt kunnen bestrijden door een vlotte binnen aanval en door een snelle op- en afschaling gedurende het incident.

Aanwezige personeelsleden konden zich ruim voor aankomst van de brandweer in veiligheid brengen; er deden zich dan ook geen persoonlijke ongevallen voor.