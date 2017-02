06-02-2017, Michael Huising 112Gr.

Buitenbrand in Veendam

Veendam - Maandagavond werd er een buitenbrand gemeld aan de Sont. Op een parkeerhaven stonden een aantal zakken met vermoedelijk kleding erin in brand.

De politie die voor de brandweer aanwezig was heeft met een handblusser een poging ondernomen het vuur te doven. Helaas was de inhoud van de blusser niet toereikend. De brandweer die kort daarna ter plaatse was heeft de klus afgemaakt. Een nabij geparkeerde auto heeft voor zover bekend geen schade opgelopen.