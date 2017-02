06-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Twee auto's over de kop na aanrijding (Video)

Kropswolde - Bij een ongeluk op de Woldweg ter hoogte van de kruising met de Meerweg in Kropswolde zijn maandagavond twee auto's over de kop geslagen.

Één van de voertuigen die over de kop was geslagen kwam tot stilstand tegen een geparkeerd bedrijfsbusje. De inzittenden van de twee auto's kwamen met de schrik vrij.