De verdachten, 16 tot en met 18 jaar en afkomstig uit Delfzijl, Appingedam, en Farmsum, pleegden hun strafbare feiten in verschillende samenstellingen. Zo werd een gewapende overval gepleegd op een videotheek in Appingedam. Hierbij verzette de eigenaar zich en raakte gewond, werden er twee straatroven in Delfzijl gepleegd, en vier woning- en zeven bedrijfsinbraken in Farmsum en Delfzijl. Bij de bedrijfsinbraken werd voornamelijk rookwaar buitgemaakt en weer doorverkocht.

Drie verdachten, 16 jaar uit Farmsum, 17 uit Delfzijl en 18 jaar uit Delfzijl, zitten nog vast.