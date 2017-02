07-02-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Brand bij postduivenvereniging in Beerta (Video)

Beerta - In een gebouw aan de Raaddhuisstraat in Beerta is dinsdagmiddag een forse brand uitgebroken bij een postduivenvereniging.

De schade aan het gebouw is groot. Men moet nog uren nablussen. De oorzaak is onduidelijk. Dvhn