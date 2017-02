07-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Brandweer haalt paard uit de sloot

Waterhuizen - De duikers van brandweer Groningen hebben dinsdagmiddag een paard uit de sloot gehaald langs de Waterhuizen in Waterhuizen.

Het zwaar onderkoelde en vermoeide paard dat in eerste instantie niet wou op staan is door de brandweer bedekt met een reddingsdeken. Hoe het uiteindelijk met het paard is afgelopen is niet bekend.