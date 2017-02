07-02-2017, J. P. Nieuwenhuis & Patrick Wind & Roderick Spijk & M. Nuver redactie en montage

3000 mensen bij fakkeltocht Groningen (Video)

Amsterdam/Groningen - Om 20:00 uur dinsdagavond liepen duizenden Groningers mee in een fakkeloptocht tegen de gevolgen van de gaswinning.

De fakkeltocht wordt voor het derde jaar op rij georganiseerd door Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging. Wat Milieudefensie betreft is deze fakkeloptocht het begin van een gasvrije toekomst in Groningen en de rest van Nederland. Eind februari gaan Groningers met René Paas, de commissaris van de Koning in Groningen, naar Den Haag.

Er moeten dan niet alleen politieke beloftes komen voor een eerlijke schade-afhandeling in Groningen. Milieudefensie vraagt politici ook duidelijk te zijn over de consequenties van het stoppen met de gaswinning. Het betekent dat we straks ons huis verwarmen en koken met duurzame energie. Dat is een megaklus die veel kansen en werkgelegenheid biedt.

Het nieuwe kabinet moet hier, volgens de milieu-organisatie, direct mee aan de slag. Het is de enige echte oplossing voor Groningen. Ook is het cruciaal in het halen van de klimaatafspraken uit het Parijs-akkoord.

Ook loopt Freek de Jonge mee en spreekt de Burgemeester van Groningen om 19:30 uur op de Vismarkt. Er zijn zo`n 3000 mensen die meelopen.