08-02-2017, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobiliste gewond bij aanrijding (Video)

Boerakker - Bij een ongeval in Boerakker is vanmorgen een automobiliste uit die plaats gewond geraakt.

Een automobiliste uit Boerakker is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeval in haar woonplaats. De vrouw wilde vanaf de Hoofdweg de Boerakkerweg oprijden in de richting van de A7. Ze zag daarbij een bus van een installatiebedrijf over het hoofd. Die raakte vervolgens de auto vol in de zijkant. De bestuurster kwam hierdoor vast te zitten in haar voertuig.

Ambulancepersoneel heeft samen met de brandweer van Grootegast de bestuurster uit haar benarde positie bevrijd. Ook het MMT kwam ter plaatse. Deze keer niet met de heli, maar met de Audi. De bestuurster is later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Collewijn heeft de bedrijfsbus en de auto afgesleept. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.