08-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Ongeval N366 bij Stadskanaal

Stadskanaal - Op de N366 tussen Veendam en de Duitse grens zijn woensdagochtend ter hoogte van oprit Stadskanaal twee ongevallen gebeurd.

Waarschijnlijk zijn door gladheid twee voertuigen tegen elkaar gebotst. Eén van deze voertuigen is door de klap van het talud gerold en in de sloot tot stilstand gekomen. Niet veel later was vlakbij het eerste ongeval nog een aanrijding. In totaal zijn drie voertuigen afgesleept. Hoeveel mensen bij de ongevallen gewond zijn geraakt is niet bekend.