08-02-2017, 112Groningen Martin Nuver & Patrick Wind

Gewonde na ongeval op N7 Oostzeeweg (Video)

Groningen - Op de N7 ter hoogte van afslag Westerbroek heeft woensdagmorgen een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Er viel 1 licht gewonde.

Door nog onbekende reden raakte de bestuurster de macht over het stuur kwijt en belandde op de kop in een sloot. Het slachtoffer werd gecontroleerd in de ambulance maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd. 1 rijstrook was tijdelijk afgesloten door Rijkswaterstaat en de Politie. Berger Poort heeft de auto geborgen.

Dvhn