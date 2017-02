09-02-2017, Rico van der Lande - 112Groningen.nl

Auto op de kant na ongeval Weiwerd

Weiwerd - Op de N991 bij Weiwerd is donderdagmiddag een auto op zijn kop terecht gekomen na een aanrijding met een andere personenauto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In de auto zaten twee personen. Beiden raakten niet gewond. De auto raakte wel fors beschadigd en is afgesleept door Dallinga berging.

Dvhn