09-02-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Overval op snackbar in Nieuw-Roden (Video)

Nieuw-Roden - Een cafetaria aan de Esweg is donderdagavond rond acht uur overvallen door een man.

Een nog onbekende man heeft het personeel met een wapen bedreigd en is er daarna vandoor gegaan. Direct daarna is de politie met meerdere eenheden en een politiehelikopter, die toevallig in de buurt was, ter plaatse gegaan en hebben het gebied vanaf de grond en in de lucht uitgekamd. Politie met honden hebben in de omliggende bossen gezocht naar mogelijke sporen.

De overvallen cafetariamedewerkster is in het politiebureau opgevangen. Aanhouding Rond tien uur zag een oplettende burger bij Roderesch een verdacht persoon lopen heeft de politie gewaarschuwd. Deze man is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de overval eerder deze avond.

