Na de melding van de overval werd direct onderzoek gedaan in de omgeving. Diverse politie-eenheden gingen in de buurt van Nieuw-Roden op zoek. Daarbij werden ze vanuit de lucht ondersteund door de politiehelikopter. Diverse inwoners in de omgeving maakten via sociale media melding van de helikopter boven Roden en Nieuw Roden. Via social media als Twitter, Whatsapp en Facebook werd de overval op de cafetaria volop besproken. Een getuige zag een verdachte man lopen op de Hoofdstraat in Roderesch en waarschuwde vanwege de overval vlak daarvoor de politie. Dankzij een goede omschrijving kon de 19-jarige inwoner van Tolbert even verderop worden aangehouden.

Daderinformatie



Bij de overval werd geld buit gemaakt. De dader maakte gebruik van een wapen. Vanwege het onderzoek naar de overval kan de politie niets zeggen over de exacte buit en het wapen. Het gaat in dat geval om zogenaamde daderinformatie; informatie die alleen de dader en de gedupeerde weet. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het verhoren van de verdachte. De verdachte is vanwege dit verhoor ingesloten in het cellencomplex in Groningen. De overvallen cafetariamedewerker heeft aangifte gedaan.