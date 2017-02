10-02-2017, Sander Graafhuis, 112Haren.nl

Gewonde bij frontale aanrijding op de Rijksstraatweg in Glimmen

Glimmen - Bij een ongeluk op de kruising van de Rijksstraatweg en de Zuidlaarderweg in Glimmen zijn vrijdagochtend twee auto's op elkaar gebotst.

Hoogstwaarschijnlijk is een voorrangsfout van een van de auto's de oorzaak van het ongeval. Twee ambulances kwamen ter plaatse, hoeveel personen gewond zijn geraakt en over hun verwondingen is nog niets bekend. Beide wagens raakten door de klap fors beschadigd.

De verkeers ongevallen analyse van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft de auto's afgesleept. Het verkeer op de Rijksstraatweg ondervond enig hinder van het ongeval.