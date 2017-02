11-02-2017, Politie.nl

Vrouw van tas beroofd

Delfzijl - De politie doet onderzoek naar de diefstal van een tas van een 57-jarige vrouw uit Delfzijl. De vrouw wilde vrijdagavond geld storten bij een automaat aan de Landstraat in haar woonplaats, toen haar tas door een onbekende man werd afgepakt.

De dader rende weg richting het centrum. Het slachtoffer meldde zich vlak daarna bij het politiebureau.

Na de melding is op verschillende plekken gezocht naar degene die voor de diefstal verantwoordelijk is. Ook werd via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar de verdachte. Ondanks de inzet van de politie wist de verdachte te ontkomen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie gaat zaterdag verder met het onderzoek. Zo wordt onder meer gekeken of in de omgeving camerabeelden beschikbaar zijn.

Daderinformatie



Vanwege het onderzoek naar het incident kan de politie niets zeggen over de precieze buit. Het gaat in dat geval om zogenaamde daderinformatie; informatie die alleen de dader en de gedupeerde weet. Deze informatie wordt in het vervolgonderzoek gebruikt.

Signalement



De verdachte is volgens de gedupeerde vrouw een man van ca. 1.70 meter lang en heeft een tenger postuur. Op het moment van het incident droeg hij een grijs stoffen joggingspak of iets wat daar op lijkt en donkere schoenen. Ook droeg hij iets over zijn hoofd toen de tas werd weggegrist. Het is niet bekend wat de huidskleur van de verdachte is. Mensen die informatie denken te hebben over het incident of over de verdachte, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 (lokaal tarief). Ook kan men anoniem informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.

Camera in beeld



De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Doet u mee met Camera in Beeld? Kijk dan op de speciale pagina over dit onderwerp op politie.nl.