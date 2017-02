11-02-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Buitenbrandachter pand in Opende

Opende - Zaterdagmiddag werd de brandweer van Surhuisterveen geallarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Sjallemastraat in Opende.

Ter plaatse bleek er echter weinig aan de hand. Na onderzoek bleek dat er op de Provincialeweg in Opende achter een leegstaand winkelpand iemand een aantal autobanden in brand had gestoken. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. Onbekend is of de veroorzaker ook proces verbaal heeft gekregen voor het verbranden van autobanden.