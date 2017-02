11-02-2017, Facebook Meldkamer Noord Nederland

11-02-17 was het 'Europese 112-dag' (Video)

Groningen - 11 februari, 11-2, is het Europese 112-dag. In de hele Europese Unie wordt dan extra aandacht gegeven aan het alarmnummer 112. Hoe het werkt en wat er aan organisatie achter zit.

De Europese 112-dag is een initiatief van de EENA, de European Emergency Number Association http://eena.org/ Ook in Noord-Nederland doen we mee. En wel op drie manieren: 1) Op Facebook en Youtube heeft de Meldkamer Noord Nederland de publiekspremiere van de nieuwe film over het werk van de centralisten van de Meldamer Noord-Nederland. Een speelfilm-achtige presentatie die begint met een ogenschijnlijk simpel incident van een paar zich vervelende jongeren, wat uitgroeit tot een geoördineerde actie van politie, brandweer en ambulancezorg. Met centraal in de film en de acties de Meldkamer en de samenwerking tussen de centralisten om levens te redden. 2) Twitteren met de Meldkamer: tussen 14.00 en 18.00 uur kun je in 140 tekens direct vragen stellen aan één van onze centralisten. gebruik daarvoor @meldkamerNN . 3) Chatten via Facebook. Tussen 14.00 en 18.00 uur kun je ook chatten met een centralist van de meldkamer via deze Facebookpagina. Algemene aanwijzingen voor het gebruik van het alarmnummer 112 geeft de Rijksoverheid via een speciale pagina: https://www.rijksoverheid.nl/…/alarmnumme…/vraag-en-antwoord