12-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Auto verwoest pal naast woning (Video)

Stadskanaal - De piepers van de brandweer in Stadskanaal gingen zondagmorgen rond 07:35 uur voor een autobrand aan de Frankrijklaan in Stadskanaal.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto volledig in brand. De auto stond naast een woning op de oprit. Ook de schutting had al vlam gevat.

Wat de oorzaak van de brand is, is vooralsnog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek.