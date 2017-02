12-02-2017, Vermist

Wie weet waar Kobus is ?

Groningen - Sinds 24 januari is Kobes vermist, een gecastreerde kater wonende aan de Julianaweg, nabij het Overwinningsplein (De Wijert /Corpus Den Hoorn).

Kobes is een slanke kat, en wit met zwart. Hij heeft een wit staartpuntje, de binnenkant van z'n oren zijn wit en er zitten kleine pluimpjes aan z'n oren. Zwarte vlek op rechter voorpoot, en hij heeft erg lange tenen aan zijn voorpoten. Hij is sociaal, piept/mauwt veel en is een uitstekende jager.





Wie heeft onze Kobes gezien? Neem dan alsjeblieft contact op met Ronald: 0652693380.