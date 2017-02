12-02-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Nablussen bij wegrestaurant de Klaver

Niebert - Vanmorgen heeft er korte tijd brand gewoed in een wasdroger bij wegrestaurant de Klaver

Vanmorgen werd de brandweer van Marum gealarmeerd voor nablussen bij wegrestaurant in de Klaver in Niebert. In een industriele wasdroger was door onbekende oorzaak brand ontstaan. De medewerkers van het wegrestaurant wisten in eerste instantie het brandje zelf te blussen. Toch moest even later de brandweer het brandje verder blussen. Nadat de droger naar buiten was gedragen en er zuurstof bij kwam, begon het in de droger aanwezige wasgoed opnieuw te branden. Met een straal hoge druk was het vuurtje snel geblust. Met een overdruk ventilator werd de aanwezige rook naar buiten geblazen. De droger moet als verloren worden beschouwd.