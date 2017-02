12-02-2017, Johan Wildeboer

Brandweer bevrijdt zwaan bij Ten Post (Video)

Ten Post - Zondagmiddag kreeg de meldkamer van de Dierenambulance Groningen een melding over een zwaan die zou zijn vast gevroren op het ijs.

De ter plaatse gekomen Ambulance trof inderdaad een zwaan aan op het Damsterdiep nabij Ten Post. Na eerst zelf enkele pogingen te hebben gedaan om de zwaan in beweging te krijgen, werd uiteindelijk de hulp in geroepen van de brandweerduikers. Twee duikers gingen ter plaatse om zich door het ijs een weg te banen naar de gewonde zwaan. Volgens de duikers en de medewerkers van de ambulance zat er weinig leven meer in het beestje.

Ondanks het snelle optreden van de duikers is niet bekend of de zwaan het gaat over leven. De dierenambulance heeft het beestje in een mand gestopt en afgeleverd bij de vogel opvang in Westernieland.