12-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Slootwal in brand langs de vloeivelden

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd zondagmiddag verzocht uit te rukken naar de Vloeivelden in Stadskanaal.

Ter plaatse trof men een brandende slootwal aan in enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijke natuurgebied. Nadat de brand geblust was kon de brandweer terug naar de kazerne. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet bekend.